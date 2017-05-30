الدولار يرتفع مقابل العملات الرئيسية ويتراجع مقابل الين

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية في تداولات اليوم، وسط تعرض الجنيه الإسترليني واليورو للضغط بسبب عدم اليقين السياسي، في حين سجل الدولار بعض التراجع مقابل الين الياباني الذي يتم اللجوء إليه كملاذ آمن.

وجاءت تراجعات الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن الفارق الذي كانت تتقدم به ماي على حزب العمال تقلص من 20 نقطة مئوية الشهر الماضي ليصل إلى 6 نقاط في استطلاع جديد اليوم.

أما اليورو فيتعرض للضغط بسبب عدم اليقين حيال الوضع المالي لليونان الذي يلقي بظلاله على قدرتها للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها في الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو الشهر المقبل.

هذا إضافة إلى ترقب الانتخابات الإيطالية وتوقعات رئيس البنك المركزي الأوروبي بالحاجة لمزيد من التحفيز الاقتصادي نظراً لمستويات التضخم المنخفضة.