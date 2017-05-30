بدء تداول وحدات "تعليم ريت" كرابع صندوق عقاري متداول

ذكرت السوق المالية السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق تعليم ريت اعتباراً من اليوم، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال قد أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق الاكتتاب في الصندوق بنسبة تغطية 890%، وبإجمالي متحصلات قدرها760.9 مليون ريال، هذا وبلغت قيمة الوحدات المطروحة للاكتتاب 85.5 مليون ريال.

ويُعد إدراج "صندوق تعليم ريت" رابع إدراج للصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل "ريتس" في السوق السعودي، بعد "صندوق الرياض ريت" الذي أدرج في نوفمبر 2016، وصندوق "الجزيرة موطن ريت" الذي أدرج في فبراير الماضي، و"صندوق جدوى ريت الحرمين" الذي أدرج بنهاية أبريل الماضي.