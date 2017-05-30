سوق دبي تتداول عند أدنى مستويات سعرية بـ2017

بلغت قيمة التداولات في سوق دبي اليوم مستويات متراجعة خلال الجلسة وأغلقت عند مستويات 213 مليون درهم. وبالرغم من دخول شهر رمضان واقتراب فصل الصيف، إلا أن انخفاض قيم التداول يثير التساؤلات خاصة مع تداول الأسهم عند أدنى مستوياتها لهذا العام.

إذ تداول مؤشر دبي عند مكرر ربحية مستقبلي يبلغ 9 مرات فقط.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس ومدير صندوق في المستثمر الوطني علي العدو في مقابلة مع "العربية" إن هذا الضعف في قيم التداولات يعود إلى غياب شهية المستثمرين المحليين بالدخول إلى الأسواق الإماراتية، وسط اهتمامٍ من قبل الأجانب على الأسهم القيادية.

ولكن إذا ما قارنا أداء الأسواق الإماراتية مقارنة مع الأسواق الناشئة، يرى العدو جاذبية في أسهم العقارات (لاسيما داماك وإعمار) والبنوك حاليا في سوقي دبي وأبوظبي.

وأشار إلى أن أداء سهم "داماك" منذ بداية العام كان أفضل من أداء السوق، متوقعاً إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب غدا مع دخول الشركة لمؤشر MSCI .