مع إلغاء إدراج "وقاية".. شركة واحدة خسائرها فوق 50%

مع إلغاء إدراج سهم شركة وقاية للتأمين من سوق الأسهم السعودية يرتفع عدد الشركات التي ألغي إدراجها في السوق إلى 4 شركات، وبذلك يكون قد ألغي إدراج غالبية الشركات التي ترتفع خسائرها إلى أكثر من 50%.

وتعتبر شركة الكابلات الوحيدة الموجودة في سوق السعودية وتتخطى خسائرها 50%، من رأس المال، والتي تصل إلى 59.4%.

وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" في السوق المالية.

جاء هذا القرار بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها في المهلة المحددة، بعد أن تجاوزت خسائرها 50%، من رأس المال.

وكانت "وقاية" قد أعلنت الشهر الماضي بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 300 مليون ريال أو 149%، من رأس المال.

وتقدمت الشركة بطلب إلى "ساما" الشهر الماضي لزيادة رأسمالها بـ600 مليون ريال، ليصبح 800 مليون ريال، وفي المقابل طلبت ساما من الشركة تقديم عدد من الأمور قبل النظر في رفع راس المال.

ويأتي شطب "وقاية" بعد المصير ذاته الذي تعرضت له شركات "المعجل" و"سند" و"بيشة" منذ تطبيق النظام الجديد للشركات الخاسرة.

ولم يبقَ حاليا أي شركة في السوق تتجاوز خسائرها المتراكمة 50%، من رأسمالها.