نيكاي يغلق منخفضا ومكاسب سوفت بنك تحد من الخسائر

تراجع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات مع تأثر السوق بقوة الين لكن ارتفاع سهم سوفت بنك ذي الثقل ساعد على الحد من الخسائر.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.02% ليغلق عند 19677.85 نقطة. وكان المؤشر هبط إلى 19570.13 نقطة مع ارتفاع الين أمام الدولار بسبب تجدد الضبابية السياسية في أوروبا.

وصعد سهم سوفت بنك 2.8% بعد تقارير عن أن شركة إيه.آر.إم هولدنجز البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية التي تسيطر عليها سوفت بنك أعلنت عن تصميم جديد للرقائق.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1572.67 نقطة.