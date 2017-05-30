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نيكاي يغلق منخفضا ومكاسب سوفت بنك تحد من الخسائر

المصدر: طوكيو – رويترز
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تراجع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات مع تأثر السوق بقوة الين لكن ارتفاع سهم سوفت بنك ذي الثقل ساعد على الحد من الخسائر.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.02% ليغلق عند 19677.85 نقطة. وكان المؤشر هبط إلى 19570.13 نقطة مع ارتفاع الين أمام الدولار بسبب تجدد الضبابية السياسية في أوروبا.

وصعد سهم سوفت بنك 2.8% بعد تقارير عن أن شركة إيه.آر.إم هولدنجز البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية التي تسيطر عليها سوفت بنك أعلنت عن تصميم جديد للرقائق.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1572.67 نقطة.

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