4 شركات ألغي إدراجها بسوق السعودية خلال شهر.. ما هي؟

خلال شهر واحد قررت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج 4 شركات من سوق الأسهم "تداول" تنفيذاً للمادة 150 من نظام الشركات، والإعلان الثاني في أبريل 2017 بشأن تلك الشركات.

العامل المشترك بين هذه الشركات هو ارتفاع خسائرها لأكثر من 50%، وعدم وجود خطة واضحة ومحددة لتجاوز هذه الخسائر.

وفي كل قراراتها قالت هيئة السوق السعودية إن القرار جاء لعدم اتخاذ هذه الشركات الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها، بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

البداية كانت مع المعجل 2 مايو مع شركة مجموعة محمد المعجل والذي تم إلغاء إدراجها في 2 مايو الجاري نظراً إلى عدم اتخاذ شركة مجموعة محمد المعجل للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها.

وبناءً على نظام السوق المالية، وفقرات ضمن المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج بالسوق السعودية.

وبلغت خسائر شركة مجموعة المعجل 155.8 مليون ريال بنهاية عام 2016، فيما بلغت قيمة الخسائر المتراكمة 3.75 مليار ريال، تعادل 300%، من رأس مال الشركة البالغ 1.25 مليار ريال.

وفي 10 مايو أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة سند للتأمين التعاوني.

وبلغت خسائر شركة سند المتراكمة 181 مليون ريال، تعادل 91%، من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال.

وفي17 مايو قررت هيئة السوق المالية إلغاء إدراج أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية وذلك لعدم قيام الشركة بتصحيح أوضاع مع تخطي الخسائر 50%، من رأس المال.

وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة لشركة بيشة 71 مليون ريال، تعادل 142%، من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال.