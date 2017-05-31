الأسهم اليابانية تهبط وسط ضعف الأسهم الأميركية

هبطت الأسهم اليابانية بعد تضرر المعنويات من انخفاض الأسهم الأميركية وارتفاع الين في الوقت الذي تراجع فيه قطاع التعدين جراء نزول أسعار النفط.



وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 0.1% ليغلق عند 19650.57 نقطة.



وتضررت معنويات السوق بشكل عام بعدما هبط الجنيه الإسترليني عقب استطلاع للرأي أظهر أن حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يواجه خطر عدم تحقيق أغلبية في الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر القادم.



وزاد الإقبال على الين كملاذ آمن بفعل انتخابات بريطانيا والضبابية السياسية في إيطاليا وشكوك بشأن إعفاء اليونان من ديون، وهو ما فرض ضغوطا على إيرادات شركات التصدير اليابان.



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % لينهي اليوم عند 1568.37 نقطة.