مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لمدة شهر

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو.

ويحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

ويبلغ سعر العملة المصرية نحو 18.12 جنيه للدولار اليوم.

وكانت وزارة المالية قررت خفض الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيها في أبريل، مقارنة بـ 17 جنيها خلال مارس، ثم قررت تثبيته عند 16.5 جنيها خلال شهر مايو الجاري.

وتستخدم مصلحة الجمارك هذه الأسعار في حساب قيم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، لذا فإن ارتفاع الدولار الجمركي، من شأنه رفع الأسعار المستوردة بصورة تلقائية.

وكانت شعبة المستوردين قد أعدت مذكرة للمالية، طالبت فيها بتثبيت الدولار الجمركي لحساب قيم الجمارك عند 14 جنيها.