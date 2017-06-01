المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بعد خسائر دامت 4 أيام

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية في إغلاق اليوم الخميس منهيا موجة خسائر استمرت 4 أيام بدعم من بيانات محلية قوية وتراجع الين.

وقفز المؤشر نيكاي 1.1% إلى 19860.03 نقطة.

وأظهرت مؤشرات أن الشركات المحلية سرعت وتيرة الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام، وهي ما يعطي دفعة إيجابية للشركات في اليابان.

ومني الين بخسائر بسيطة أمام الدولار بفعل بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية في وقت سابق.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% أيضا إلى 1586.14 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 1.2% إلى 14142.82 نقطة.