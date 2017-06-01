بورصة مصر تتجاهل أزمات "مايو" وتحقق أرباحاً قياسية

تجاهلت البورصة المصرية أزمات وتداعيات رفع سعر الفائدة وحادث تفجير حافلة للأقباط، وتمكنت من تحقيق أرباح قياسية خلال تعاملات شهر مايو المنتهي أمس الأربعاء.

وجاءت ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية بدعم المشتريات القوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مبيعات محلية وعمليات جني أرباح طفيفة من قبل المستثمرين المصريين.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.7%.

وتسبب القرار في حالة من القلق وسيطرة الاتجاه العرضي المائل للهبوط على أداء البورصة لعدة جلسات متتالية، لكنها تعافت بسرعة بعد ظهور سيولة قوية واتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الشهر الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.19% بعدما ارتفع من نحو 648.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 675.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء نهاية شهر مايو.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.28% تعادل نحو 906 نقاط بعدما ارتفع بنهاية تعاملات شهر مايو الماضي إلى مستوى 13339 نقطة، مقابل نحو 12433 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي.

وبلغ حجم التداول على إيجي إكس 30 خلال مايو، نحو 5.59 مليار سهم، بقيمة 15 مليار جنيه، مقابل تداول نحو 2.6 مليار سهم، بقيمة 11.5 مليار جنيه في أبريل الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2% فاقداً نحو 12 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 571 نقطة مقابل نحو 583 نقطة في إغلاق تعاملات شهر إبريل الماضي.

فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.79% تعادل نحو 24 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1340 نقطة في إغلاق تعاملات شهر إبريل الماضي، ليسجل نحو 1364 نقطة بنهاية تعاملات شهر مايو الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بنحو 3.01 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بنحو 2.6 مليار جنيه، و433.6 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على 47.8% خلال جلسات شهر مايو الماضي، ومالت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 557 مليون جنيه، فيما استحوذت المؤسسات على 52.2% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بصافي 557 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 61% من تعاملات مايو، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 29.8% و9.2% على الترتيب.