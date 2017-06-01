تغطية قياسية لصندوق CVC في أوروبا بـ30 مليار يورو

سجلت شركة الاستثمارات الخاصة CVC Capital Partners رقما قياسيا لقيمة الأموال المجموعة على مستوى القارة الأوروبية، حيث جمعت 16 مليار يورو لصندوقها بعد حصولها على طلبات وصلت قيمتها إلى 30 مليار يورو.

وذكرت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن المستثمرين من صناديق التقاعد الكبرى وصناديق الثروات السيادية، رفعوا مساهمتهم في صندوق CVC Capital Partners.

يأتي ذلك بعد أن برهنت الشركة قدرتها على تأمين عوائد منتظمة ومرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها، حيث يبلغ متوسط العائد السنوي بعد التكاليف على صناديق CVC %20.

يشار إلى أن الشركة هي وراء الاستحواذات على Formula One وSamsonite والساعات الفاخرة Breitling.