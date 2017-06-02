خسائر حادة للأسهم تخلق فرصاً قوية بالأسواق العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية مالت نحو التذبذب والتقلب على مستوى قيم وأحجام التداولات بين جلسة وأخرى، فيما بقيت النطاقات السعرية ضمن الحدود المسجلة في السابق، حيث لم تسجل الأسهم المتداولة أية ارتفاعات سعرية استثنائية، ولم تسجل البورصات دخول محفزات حقيقية جديدة والتي عادة ما تحمل معها سيولة استثمارية ومضاربية.

في المقابل، استمر التأثير السلبي لمسارات أسواق النفط على الأداء اليومي للبورصات والتي عملت على رفع قيم المضاربات اليومية ودفعت الأسواق إلى تسجيل تراجعات يومية ملموسة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية دون تسجيل قفزات نوعية على مؤشراتها الرئيسية، فيما سيطر الأداء الهابط على الأداء اليومي والإغلاق الأسبوعي.

وقال رئيس مجموعة "صحارا" للخدمات المالية أحمد السامرائي، إن تداولات الأسبوع الماضي حملت اتجاهات متناقضة ما بين تحسين الإغلاقات الشهرية لشهر مايو الماضي، وبين التداولات المتحفظة التي رافقت حلول شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي تشهد فيه التداولات خلال شهر رمضان خروج بعض المستثمرين من الأسهم المحمولة نظرا لما يشهده الشهر من ضعف على التداولات وتراجعاً لقيم وأحجام التداولات.

ولفت إلى أن تسجيل انفراجات وتجاوز سقوف سعرية جديدة أصبح بعيد المنال في ظل الظروف المتاحة، مع الإشارة إلى أن الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية جيدة للشراء وبغض النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه، ساهمت في تحسين وتيرة التداولات والمساهمة في التماسك وعدم تسجيل تراجعات حادة.

ولم تخلُ الإغلاقات الاسبوعية من التداولات ذات العلاقة بتحسين الإغلاقات الشهرية على مستوى المراكز المحمولة من قبل المحافظ الاستثمارية، والتي باتت تحمل في طياتها مؤشرات هامة لقياس الأداء.

وكان ملاحظاً استمرار التركيز على الأسهم ذات الأوزان الثقيلة من قبل المستثمرين، الأمر الذي ترتب عليه تعرض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتراجعات ملموسة نتيجة الضغوط البيعية المسجلة عليها، في حين كان لضعف قيم السيولة المتداولة وتقلبات أسواق النفط وتراجع وتيرة الأداء اليومي تأثير كبير على عزوف المتعاملين عن الشراء والدخول على مراكز جديدة على الرغم من وصول عدد كبير من الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية فنياً.