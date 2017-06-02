غولدمان ساكس يطلب منح الرخصة لتداول الأسهم السعودية

قال مصدران مطلعان إن غولدمان ساكس تقدم بطلب لهيئة السوق المالية السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة في أحدث خطوة من البنوك الأجنبية لتوسعة عملياتها في البلاد.

وأوضح أحد المصدرين أن هذه الخطوة في حال نجاحها وتوجت بحصوله على رخصة فإن ذلك سيعزز نمو أنشطة "غولدمان ساكس" في المملكة.

وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في وول ستريت إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية بعدما كشفت المملكة عن خططها لطرح عام أولي لأرامكو تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار وتبنت مجموعة من الإصلاحات منذ 2015 بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.