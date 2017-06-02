مشتريات عربية وأجنبية تعزز المكاسب الأسبوعية لبورصة مصر

رغم استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط، تمكنت مؤشرات البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة، رغم إغلاق مؤشراتها على تباين.

ففيما صعد مؤشرها الرئيسي مسجلاً أعلى وتيرة صعود أسبوعية منذ ما يقرب من 3 أشهر، هبط المؤشر السبعيني والمؤشر الأوسع نطاقاً ولكن بنسب متباينة.

وأنقذت المبيعات القوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب أسهم الشركة المدرجة من خسائر محققة، مع استمرار الصناديق في الاتجاه الشرائي ما عزز من مقاومة الأسهم لمبيعات المستثمرين المصريين على مدار جلسات الأسبوع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 7.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.14% بعدما ارتفع من نحو 670.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 678.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.84% تعادل نحو 373 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 13467 نقطة، مقابل نحو 13094 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.4 مليار سهم، بقيمة 5.88 مليار جنيه.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.55% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 573 نقطة مقابل نحو 588 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.15% تعادل نحو 16 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1385 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1369 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال جلسات الأسبوع، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء 664.7 مليون جنيه، و113 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 777.7 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد خلال جلسات الأسبوع على نحو 49.1% من إجمالي التعاملات، ومالت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 674.6 مليون جنيه، فيما استحوذت تعاملات الصناديق والمؤسسات على 50.1% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بصافي 674.6 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسات الأسبوع على 58.4% من التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 30.1% و11.5% على الترتيب.