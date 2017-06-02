نيكاي يتجاوز مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة منذ عامين

تجاوز المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015 مع تعزز ثقة المستثمرين بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتراجع الين.



وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.6 % إلى 20177.28 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف أغسطس 2015. في وقت زاد المؤشر 2.5 % على مدى الأسبوع الماضي.



وكانت أحجام وقيم التداول كبيرة حيث جرى تداول 2.3 مليار سهم على المنصة الرئيسية في حين بلغت قيمة التداولات 3.2 تريليون ين وكلاهما أعلى مستوى منذ الثامن من مايو.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % ليغلق عند 1612.20 نقطة.

ووجدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية دعما في تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وسجلت أسهم القطاع المالي وشركات التصدير أداء متفوقا.



وقفز سهم نومورا هولدنجز 5.3 % ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.4% بينما ارتفع سهم تي آند دي هولدنجز للتأمين 4.1%.

كما زاد سهم سوبارو كورب 3.9 % وتقدم سهم كيوسيرا كورب 3.3 %.