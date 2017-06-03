أعلى مستوى بـ 6 أسابيع للذهب.. ما السبب؟

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع بعد بيانات أميركية مخيبة للآمال بشأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ضغطت على الدولار وأدت إلى تقليص التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف تباطأ في مايو وأن الزيادة في الوظائف في الشهرين السابقين لم تكن بالقوة التي جرى الإعلان عنها من قبل مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1277.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 21 أبريل عند 1279.10 دولار للأوقية لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.

وزاد المعدن الأصفر 0.8% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1280.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 2% إلى 839.75 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014 عند 843.10 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.7% إلى 17.54 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر بينما زاد البلاتين 2.4% إلى 949.60 دولار للأوقية.