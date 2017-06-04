محادثات مع صناديق ثروة سيادية للدخول بـ "رؤية سوفت بنك"

كشفت مصادر لبلومبرغ أن مجموعة سوفت بنك اليابان تجري محادثات مع مستثمرين محتملين في كندا والشرق الأوسط، لجمع 7 مليارات دولار، وضخها في صندوق "رؤية سوفت بنك" للتكنولوجيا.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تجري تحديدا مع صناديق التقاعد الكندية وصناديق الثروة السيادية في الخليج، إلى جانب شركات للتكنولوجيا.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، ستساهم الالتزامات من تلك الأطراف، في جمع مبلغ 100 مليار دولار.

كذلك قالت المصادر إن الصندوق يعتزم تعيين 50 موظفا هذا العام، للعمل على إدارة الاستثمارات.