"تداول" تبدأ تطبيق وحدات تغير السعر الجديدة للأسهم

تبدأ شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم بتطبيق تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في سوق الأسهم، حيث سيتم بناء على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية وإضافة نطاقات سعرية جديدة.

ويتلخص التعديل في التالي:

• وحدة تغير السعر 0.01 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار أقل من 10 ريالات.

• وحدة تغير السعر 0.02 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 10 إلى 24.98 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.05 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 25 إلى 49.95 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.10 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 50 إلى 99.90 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.20 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 100 ريال وأكثر.

وسيتم تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية المدرجة، وهي أسهم السوق الرئيسية، وأسهم (السوق الموازية – نمو)، الصناديق العقارية المتداولة، صناديق المؤشرات، أسهم حقوق الأولوية المتداولة، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وقالت "تداول" إن الهدف من تعديل وحدات تغير السعر يتمثل في تعزيز الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية وزيادة كفاءة السوق المالية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى تقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب وبالتالي إتاحة خيارات سعرية أكثر للمستثمرين، وزيادة جاذبية التداول في السوق وذلك من خلال رفع التنافسية على أسعار العرض والطلب.

وتعد هذه المرة الثانية خلال الـ9 سنوات السابقة، التي تقوم فيها شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتعديل وحدات تغير السعر للأسهم، حيث كانت المرة الأولى في 13 سبتمبر من العام 2008 إلى 5 هللات للأسهم التي تبدأ من 25 ريالا وأقل، و10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.