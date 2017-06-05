مقاطعة قطر تجعل أداء بورصتها الأسوأ عالمياً بـ 2017

هبط مؤشر الأسهم القطرية بشكل حاد في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات معها، وهو ما يرفع المخاطر السياسية والغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد القطري، بسبب التوتر السياسي الذي أحدثته الدوحة مع جيرانها.

وأغلق المؤشر على تراجع حاد بنسبة 7.27%، أو 720 نقطة، إلى مستوى 9202 نقطة، ومع هذا الهبوط الكبير المؤثر بجلسة واحدة، تكون بورصة قطر صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العالمية للعام الحالي.

ويعد هذا الهبوط الأكبر للبورصة القطرية منذ 7 سنوات، بحسب بلومبرغ، كما ارتفع معدل التدوير اليومي للأسهم إلى 4 أضعاف، نظراً للقلق الشديد لدى المتداولين.

وتكشف هذه التراجعات عن حجم تخوف المستثمرين في البورصة القطرية من الإجراءات الخليجية على الاقتصاد وبيئة الاستثمار في قطر.

وتصدر الأسهم الأكثر خسارة في بورصة قطر عدد من الأسهم القيادية، على رأسها سهم ناقلات 10%، والسلام العالمية، قطر وعمان، أعمال، الخليج الدولية، دلالة القابضة والعامة للتأمين بنفس النسبة.

كما هوت أسهم السينما، الخليج للمخازن، ومزايا قطر بنسبة 10%.