الدولار يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع أمام الين

سجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع أمام عملة الملاذ الآمن الين، اليوم الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين قبيل انتخابات بريطانيا واجتماع للبنك المركزي الأوروبي وشهادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أمام لجنة من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.7% إلى 109.7 ين بعدما سجل أدنى مستوى منذ 25 أبريل/نيسان عند 109.66 ين. وفي وقت مبكر من الجلسة، ارتفع الدولار لفترة وجيزة إلى 110.51 ين بدعم في البداية من ارتفاع عائد السندات الأميركية في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع الإسترليني 0.2% إلى 1.2927 بعدما صعد في التعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1.2940 دولار.

وعوض اليورو الخسائر التي مني بها في تعاملات الأسواق الخارجية، وارتفع 0.2% إلى 1.1275 دولار متجها بذلك صوب أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي بلغ 1.1285 دولار يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الكبرى إلى 96.56، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع الدولار الأسترالي من مستوى منخفض سجله في وقت سابق عند 0.7457 دولار ليصل أحدث سعر لتداوله إلى 0.749 دولار دون تغير على أساس يومي.