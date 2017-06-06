هبوط السندات السيادية لقطر عند أدنى مستوى منذ مارس

تراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 من جديد، اليوم الثلاثاء، لتسجل أقل مستوى منذ منتصف مارس، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد أن قطعت دول عربية كبيرة العلاقات مع قطر.

وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 0.9 سنت إلى 97.8 سنت مقتربة من أقل مستوى في ثلاثة أشهر، لتستمر خسائر أمس الاثنين بعد أن اتهمت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الدوحة بدعم الإرهاب وإيران.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات بواقع نقطتي أساس من مستوى إغلاق يوم الاثنين إلى 74 نقطة، بحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.