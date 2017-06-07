مؤشر نيكاي الياباني يستقر عند الإغلاق بعد معاملات هزيلة

أغلقت الأسهم اليابانية دون تسجيل تغير يذكر بعد تعاملات هزيلة، اليوم الأربعاء، حيث استمر عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة قبل أحداث دولية في وقت لاحق من الأسبوع قد تؤثر على السوق.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مستقرا بعد معاملات متقلبة عند 19984.62 نقطة.

ويترقب المستثمرون الانتخابات العامة في بريطانيا، وقرارا من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، وشهادة رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ غدا الخميس.

كما تعلن الصين أيضا مجموعة بيانات في الأسبوع الجاري.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1597.09 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.3 تريليون ين، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.