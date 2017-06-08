الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 7 أشهر.. ما السبب؟

هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي 7 أشهر متضررة من صعود الدولار وبعد أن خلت شهادة مكتوبة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي من أي مفاجآت كبيرة لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بانتخابات بريطانيا قيدت خسائر السوق.

وتضرر الذهب أيضا من ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. ويجعل صعود الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يؤثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1285.16 دولار للأونصة في أواخر التعاملات في السوق الأميركي بعد أن كان صعد في الجلسة السابقة 1.1% إلى 1295.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1293.2 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.2% إلى 944.90 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 2.3% إلى 833.90 دولار للأونصة بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 859.80 دولار وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 17.57 دولار للأونصة.