العبار: طرح النشاط العقاري لإعمار نوفمبر المقبل

توقع رئيس مجلس إدارة "إعمار" العقارية، محمد العبار، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن يتم طرح النشاط العقاري لشركة إعمار في شهر نوفمبر المقبل.

وقال العبار لـ"العربية"، إن طرح النشاط العقاري سيكون مقاربا لطرح شركة إعمار مولز والذي تم في 2014.

ولفت إلى أن التوزيعات ستكون بنسبة 100% من الطرح المرتقب، والذي سيكون لـ30% من الشركة التي ستضم النشاط العقاري.

وقال العبار "بسبب تركيبة الشركة ووضع كل الأنشطة في وعاء واحد لم تظهر القيمة الحقيقية للنشاط العقاري في إعمار العقارية، ومبيعاتنا خلال العام الجاري بلغت 10 مليارات درهم، وهو أعلى بنسبة 24% من العام الماضي".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى احتياطي الأراضي فإن شركة إعمار ستكون تمتلك أكبر احتياطي أراضٍ في العالم.

وعن حجم النشاط العقاري قال العبار "نحن نتحدث عن مؤسسة جديدة يقترب حجمها من تأسيس إعمار المركز التجارية، وإعمار مولز كان حجمها 10 مليارات دولار، وأن نعمل مع غولدمان ساكس ونتوقع أرقاما قريبة من هذه الأرقام".

ولفت العبار إلى أن التوزيعات ستكون 100% من حجم الطرح، وسنحاول توزيعه بالكامل على المساهمين، خاصة أن الشركة ستكون ديونها صفر تقريبا أو لديها قروض بسيطة جدا.

وحول الحديث عن بيع إعمار نشاط الفنادق قال العبار "هدفنا في مجلس إدارة إعمار وضع حلول وسياسات تظهر القيمة الحقيقية للشركة".

وفيما يتعلق ببيع نشاط السينما التابع لشركة إعمار قال العبار "لم نتوصل لقرار واضح حتى الآن، ويوجد حديث حول هذا الموضوع منذ شهور".

ولا يزال المستثمرون في دبي بانتظار تفاصيل خطة إعمار العقارية بالنسبة لطرح نشاطها العقاري في الإمارات للاكتتاب العام، حيث أعلنت عن خطة لإدراج وطرح حصة تصل إلى 30% من أسهمها للاكتتاب العام، في عملية طرح من المتوقع أن تكون الأكبر من نوعها منذ إدراج "إعمار مولز" في سوق دبي المالي في عام 2014.

ولم يذكر بيان الشركة موعد الطرح، وإن أشار إلى أن النسبة النهائية للحصة المطروحة ستتحدد وفقا لظروف السوق وقت الطرح.

كذلك أوضح البيان أنه من المقرر توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على المساهمين.