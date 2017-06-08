المخاطر بالأسواق الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ 2008

أكد بيل غروس، الذي يدير صندوق للسندات بملياري دولار لدى شركة Janus Henderson أن المخاطر في الأسواق الأميركية حاليا عند أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.

وأضاف أن سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة المتدنية جدا أو السلبية ترفع أسعار الأصول بغياب النمو الحقيقي للاقتصاد. بالتالي تتوجه الأموال إلى السندات وإلى الأسهم رغم ارتفاع أسعارها، لأن العوائد على إيداعها لدى البنوك شبه معدومة.

ورغم ذلك، ينصح غروس بمواصلة الاستثمار ويرى الفرص في بعض الصناديق المغلقة كما ينصح بتخصيص نحو 2% إلى 3% من المحفظة للصناديق المتداولة بهدف التنويع.

وتجدر الإشارة إلى أن العائد على الصندوق الذي يديره غروس فاق 3% العام الماضي، ليتجاوز أداؤه 22% من الصناديق المماثلة.