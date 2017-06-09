الإسترليني يهبط بعد خسارة ماي أصوات الأغلبية بالبرلمان

هوى الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة بعدما خسر حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أغلبيته البرلمانية في الانتخابات بما قد يعرقل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ونزل الاسترليني 2% إلى 1.2698 دولار بعدما هبط 2.5% إلى 1.2636 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وهو أدنى مستوى له منذ 18 أبريل نيسان.



وقالت تيريزا ماي، إن حزبها المحافظ سيضمن "استقرار" البلاد رغم خسارته أمس الغالبية المطلقة في البرلمان، فيما دعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، ماي إلى الاستقالة بعد هذا التراجع الذي سجله حزبها في الانتخابات التشريعية.

وواجهت ماي دعوات بالاستقالة بعد أن خسرت رهانها على فوزها بتفويض أقوى في الانتخابات التي لم تتمخض عن فوز أي حزب بأغلبية واضحة قبل عشرة أيام فقط من بدء مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت ردود فعل العملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار واليورو والين محدودة. وتجاهلت هذه العملات إلى حد كبير شهادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي التي اعتبرت من الأحداث المهمة في هذا الأسبوع.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بعدما يختتم يوم الأربعاء اجتماعا يستمر يومين، وينصب التركيز على ما إذا كان سيبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من التشديد النقدي في الأشهر المقبلة.



وارتفعت العملة الأميركية 0.3% أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.365 ين.



وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.5% إلى 97.392 .



وكان المؤشر تراجع إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 96.511 في منتصف الأسبوع حين أدت حالة الحذر التي سبقت شهادة كومي والانتخابات البريطانية إلى نزول عوائد السندات الأميركية لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرني الثاني. لكن العوائد تعافت بعد ذلك مع انحسار اتجاه العزوف عن المخاطرة.



وواصل اليورو الخسائر التي تكبدها في الأسواق الخارجية وانخفض 0.2% إلى 1.1193 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر البالغ 1.1285 دولار الذي لامسه قبل أسبوع بدعم من تحسن آفاق النمو في أوروبا وتراجع الدولار على نطاق واسع.



وتأثرت العملة الأوروبية الموحدة سلبا جراء خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم أمس الخميس قائلا إن صناع السياسات لم يناقشوا تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات.