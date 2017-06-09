الذهب يتراجع وسط ضبابية في بريطانيا بعد الانتخابات

انخفض الذهب، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة لكن معظم المستثمرين يتجاهلون حالة الضبابية على ما يبدو.

وبعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات البريطانية أظهرت النتائج أنه لا مجال أمام حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للفوز بأغلبية صريحة في البرلمان. وكانت ماي دعت لإجراء الانتخابات للحصول على تفويض أقوى قبل بدء محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1273.81 دولار للأونصة. ونزل المعدن الأصفر 0.4% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.2% إلى 1276.40 دولار للأونصة.

وتعرض الذهب لضغوط أمس بسبب أحداث في الولايات المتحدة من بينها شهادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أمام الكونغرس وبيانات اقتصادية إيجابية.

وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مبددا نصف الزيادة التي سجلها الأسبوع السابق بما يشير إلى أن سوق العمل تتحسن رغم تباطؤ نمو الوظائف في الفترة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% إلى 97.427.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم إلى 864.50 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 17.29 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى 934.74 دولار للأونصة.