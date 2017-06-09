الكويت تتوقع عجز موازنة بـ26 مليار دولار خلال 2017

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار، ما يعادل 26 مليار دولار.

وتتوقع الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار، والإيرادات 13.34 مليار دينار، منها 10%، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".

وذكرت "كونا" من دون الخوض في تفاصيل أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".

وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار، والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار، حسب ما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.