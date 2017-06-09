17 مليار جنيه متوسط الأرباح الشهرية لبورصة مصر في 2017

أرباح ومكاسب قياسية حققتها البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ متوسط الأرباح الشهرية للأسهم المدرجة نحو 17 مليار جنيه.

وقال متعاملون بالسوق المصرية، إن هناك عدة أزمات قلصت مكاسب البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية، وتحديداً منذ بداية العام الجاري، خاصة أزمة ضرائب الأرباح الرأسمالية ورفع سعر الفائدة نهاية الشهر الماضي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأشهر الخمسة الماضية في العام الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 84.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14% بعدما ارتفع من نحو 601.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات آخر جلسة في شهر ديسمبر من العام الماضي، ليسجل نحو 686.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط المكاسب الشهرية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بلغ نحو 16.96 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.84% تعادل نحو 1339 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13683 نقطة، مقابل نحو 12344 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة قياسية بلغت نحو 31.53%، مضيفاً نحو 146 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 609 نقاط مقابل نحو 463 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي قفز بنسبة 30.93% تعادل نحو 339 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 1096 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي ليسجل نحو 1435 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وفي التعاملات الأسبوعية، قفزت المشتريات القوية للمتعاملين الأجانب بمؤشرات البورصة المصرية بنسب كبيرة، رغم مبيعات المستثمرين العرب والمصريين التي قلصت من مكاسب المؤشرات.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 686.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.13%.

وارتفع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1.61%، إلى مستوى 13683 نقطة. وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.1 مليار سهم، بقيمة 3.9 مليار جنيه.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد قفز بنسبة 6.38% إلى مستوى 609.98 نقطة. وبلغ حجم التداول على أسهم هذا المؤشر نحو 116.5 مليون سهم، بقيمة 590.6 مليون جنيه.

وأغلق المؤشر الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 4.86% إلى مستوى 1435.73 نقطة. وبلغ حجم التداول على أسهم هذا المؤشر نحو 4.5 مليار جنيه على نحو 1.4 مليار سهم.