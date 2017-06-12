الذهب يرتفع بفعل تراجع الأسهم والدولار

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الأسهم الآسيوية والدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يعطي مؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع لكن التركيز سينصب على أي تلميحات جديدة عن وتيرة تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة والعام القادم وأي تفاصيل أخرى عن خططه لتقليص ميزانيته.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1266.90 دولار للأونصة بعد أن فقد في الجلسة السابقة 1% في أكبر خسارة مئوية له بيوم واحد منذ 18 مايو أيار.



وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2% إلى 1269 دولارا للأونصة.



ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.135 بعد ارتفاعه يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام عند 97.500.



وزاد البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية ليسجل 892.50 دولار للأونصة بعد صعوده إلى 911.50 دولار للأونصة وهو ما يقل قليلا فحسب عن أعلى مستوى في 16 عاما المسجل يوم الجمعة.



وقال كارستن مينك المحلل لدى جوليوس باير في مذكرة "المراكز المدينة تتقلص بسوق البلاديوم وهو ما نعتقد أنه مدفوع بالطلب الاستثماري لا الطلب الصناعي."



وانخفضت الفضة 0.1% إلى 17.15 دولار للأونصة في حين صعد البلاتين 1.1% إلى 943.30 دولار للأونصة.

