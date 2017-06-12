مصر.. برنامج لزيادة رؤوس أموال شركات حكومية

تعتزم الحكومة المصرية التحرك في إجراءات زيادة رؤوس أموال شركاتها المدرجة في البورصة، ضمن برنامج طرح الشركات العامة بسوق الأوراق المالية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، أن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أسهل ولا تحتاج لفترة زمنية طويلة، على غرار ما تحتاجه شركات البترول أو الكهرباء أو النقل غير المدرجة.

وأكدت نصر أن قرار ضم وزارة قطاع الأعمال العام للجنة المعنية ببرنامج الطروحات، يعطي دفعة قوية للبرنامج.

يُذكر أن وزيرة الاستثمار كانت قد أعلنت عن تقييم 580 شركة حكومية، ضمن برنامج الطروحات العامة في البورصة. تضم قطاعات النقل، والإسكان والكهرباء والبترول إلى جانب قطاع الأعمال العام.