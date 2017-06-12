نيكاي يغلق منخفضاً مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي القياسي في إغلاق، اليوم الاثنين، متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة بيع كثيف لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية في الجلسة السابقة.

وانخفض نيكاي 0.5% ليقفل عند 19908.58 نقطة.

وتصدرت أسهم شركات صناعة الرقائق وموردي أبل قائمة الخاسرين، حيث أنهى سهم طوكيو إلكترون المعاملات بانخفاض نسبته 3%، بينما أقفل سهم أدفانتيست كورب على انخفاض نسبته 3.3%، ونزل سهم ألبس الكتريك 3.2% وتراجع سهم تايو يودن 3.1%.

وانخفض سهم أبل 3.9% يوم الجمعة في أكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل/نيسان عام 2016 بعدما ذكر تقرير أن هواتف آي فون التي ستطلقها الشركة في العام الحالي ستسخدم رقائق بسرعات تحميل أبطأ من الهواتف الذكية المنافسة.

وخالف سهم توشيبا كورب الاتجاه العام للسوق وصعد بأكثر من 9% بعدما قال مصدر مطلع لرويترز، إن شركة ويسترن ديجيتال تخطط لزيادة عرضها لشراء وحدة أشباه الموصلات الثمينة التابعة لتوشيبا مقابل 18 مليار دولار أو أكثر.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1591.55 نقطة.