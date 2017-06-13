نيكاي يستقر مع تبدد أثر تراجع قطاع التكنولوجيا الأميركي

عوض المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية جزءا كبيرا من خسائره السابقة ليستقر في إغلاق اليوم الثلاثاء مع تبدد أثر انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا الأميركي.

وانخفض نيكاي 0.05% إلى 19898.75 نقطة.

وتحرك المؤشر في نطاق ضيق قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي يمتد ليومين آخرهما غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن ينتهي إلى قرار برفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1593.51 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% إلى 14190.22 نقطة.