تعرف على التعديلات في قوانين إدارة البورصة المصرية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.

وتشمل التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة 4 سنوات. ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.

كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة، وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزي و3 أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب.

وأيضاً ممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ، وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس 4 سنوات.