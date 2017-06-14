ارتفاع حيازة سندات كوريا الجنوبية إلى 1.86 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن المستثمرين الأجانب زادوا مشترياتهم من السندات الكورية الجنوبية لخامس شهر على التوالي في مايو أيار في أعقاب تعديل صعودي لتوقعات النمو في ضوء صادرات قوية وانتعاش اقتصادي.



وارتفع صافي حيازات المستثمرين الأجانب من السندات بمقدار 2.1 تريليون وون، ما يعادل 1.86 مليار دولار الشهر الماضي ليتجاوز الزيادة الصافية المسجلة في أبريل نيسان والتي بلغت 1.4 تريليون وون.



واتخذ البنك المركزي الكوري الجنوبي رأيا متفائلا بشكل غير معتاد بشأن توقعات النمو بعد أنباء عن صادرات قوية وأدلة على انتعاش اقتصادي ودفعة ايجابية من برنامج للتحفيز المالي للإدارة الجديدة بقيمة عدة مليارات من الدولارات.



وأعلنت الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية حزمة إجراءات تحفيزية في الخامس من يونيو حزيران تشمل زيادة في الدعم للرعاية الاجتماعية واتخاذ خطوات لتنفيذ الوعد الانتخابي للرئيس مون جاي-إن لإيجاد 810 آلاف وظيفة جديدة في القطاع العام.



وبحسب أرقام معدلة وفق العوامل الموسمية نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.1 في الربع الأول من هذا العام وهي أسرع وتيرة في ستة فصول ومتجاوزا تقديرا أوليا بلغ 0.9%.



وواصل المستثمرون الأجانب أيضا شراء الأسهم الكورية الجنوبية للشهر السادس على التوالي وبلغت القيمة الصافية لمشترياتها في مايو أيار 2.1 تريليون وون.