غدا إدراج وبدء التداول على "ثوب الأصيل" بسوق نمو

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب الأصيل اعتباراً من يوم غد الخميس في السوق الموازية – نمو.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول" فإن ثوب الأصيل ستتداول بالرمز 9507 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

وكانت شركة فالكم للخدمات المالية، قد أعلنت في 22 مايو الماضي، تغطية طرح شركة ثوب الأصيل بنسبة 150.33%، بإجمالي مبالغ نحو 383.3 مليون ريال.

وبلغ عدد المكتتبين المؤهلين إلى حوالي 204، على نحو 3 ملايين سهم بسعر 85 ريالاً للسهم.

يذكر أنه قد تم طرح الأسهم على نطاق سعري بين 75 و95 ريال للسهم، وأن تغطية الاكتتاب تمت على متوسط النطاق السعري بسعر 85 ريالا للسهم.