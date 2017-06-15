الدولار يرتفع مع تمسك الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية

ارتفع الدولار، اليوم الخميس، مع توقع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما تعزز بعد اجتماع السياسة النقدية الذي مهد لتقليص التمويلات الطارئة الضخمة التي جرى ضخها في الاقتصاد منذ 2009.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين واحد و1.25% أمس الأربعاء لكنه أعطى أيضا أول إشارة واضحة على خطته لتقليص محفظة سنداته البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار.

وعوض ذلك جميع الخسائر التي تكبدتها العملة الأميركية في وقت سابق ودفعها للارتفاع مع بدء التعاملات الأوروبية اليوم. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 97.145.

وفي مقابل العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1% إلى 109.57 ين، ليتجاوز أدني مستوى في ثمانية أسابيع البالغ 108.81 ين الذي سجله يوم الأربعاء.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1191 دولار، ليتراجع سنتا كاملا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر 1.1296 دولار الذي بلغه في تعاملات الليلة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7599 دولار ليتجه صوب أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر 0.7636 دولار الذي سجله الأربعاء بعد تقرير عن التوظيف فاق التوقعات.

لكن الدولار النيوزيلندي انخفض 0.7% إلى 0.7222 دولار أميركي ليتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر البالغ 0.7319 دولار والمسجل في الجلسة السابقة.