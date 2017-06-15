الذهب يصعد مع تراجع الأسهم وضعف بيانات أميركية

صعد الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل بيانات أمريكية ضعيفة وتراجع في الأسهم الآسيوية بعد تقرير تحدث عن التحقيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهمة عرقلة العدالة.



وطغت بيانات التجزئة والتضخم الأميركية الضعيفة على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة أمس الأربعاء مما يثير شكوكا بشأن تحسن الاقتصاد ويضغط على الدولار.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1262.86 دولار للأونصة. وانخفض المعدن النفيس إلى 1256.65 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى منذ يوم 26 مايو أيار.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1264.50 دولار للأونصة.



وتأثرت الشهية للمخاطرة بعدما قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن المستشار الخاص روبرت مولر سيحقق مع ترامب بشأن احتمال عرقلة العدالة.



ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات اليوم بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الأربعاء.



وصعد السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.91 دولار للأونصة بعدما قطع المعدن خسائر استمرت لخمس جلسات متتالية وأنهى المعاملات على ارتفاع يوم الأربعاء.



وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 853.50 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.6% إلى 929.50 دولار للأونصة.