سوق نمو تستقبل ثامن إدراج لها مع تداول أسهم ثوب الأصيل

استقبلت السوق الموازية - نمو السعودية اليوم ثامن إدراج لها مع بدء تداول أسهم شركة ثوب الأصيل على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

وكانت الشركة قد طرحت 3 ملايين سهم عادي على المستثمرين المؤهلين ما يعادل 20% من إجمالي أسهم ثوب الأصيل بسعر 85 ريالا للسهم.

يُذكر أن نسبة تغطية الاكتتاب لشركة ثوب الأصيل وصلت إلى 150%.

وكانت شركة فالكم للخدمات المالية، قد أعلنت في 22 مايو الماضي، تغطية طرح شركة ثوب الأصيل بنسبة 150.33%، بإجمالي مبالغ نحو 383.3 مليون ريال.

يذكر أنه قد تم طرح الأسهم على نطاق سعري بين 75 و95 ريالا للسهم، وأن تغطية الاكتتاب تمت على متوسط النطاق السعري بسعر 85 ريالا للسهم.