طرح 30% من شركة زهرة الواحة للتجارة للاكتتاب بالسعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة زهرة الواحة للتجارة وطرح 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30%، من أسهم الشركة.

وسيخصص جزء من الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات، وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة 13 إلى 20 أغسطس المقبل، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بسعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.