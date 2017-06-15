عمومية اللجين تعزل أعضاء مجلس الإدارة وترفض إبراء ذمتهم

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة اللجين، في اجتماعها أمس الأربعاء 14 يونيو، توزيعات الأرباح عن 2016، ووافقت على عزل أعضاء مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمتهم.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس أن التصويت على عزل أعضاء المجلس، جاء بناء على الطلب المقدم من مساهمي الشركة، تمثل نسبتهم 5.03% من رأس المال.

وأشار البيان إلى أنه تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

ووافقت الجمعية، بحسب البيان على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2016، بواقع ريال للسهم، تعادل 10% من رأس المال.

ونوهت الشركة، إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في المساهمين بنهاية تداول آخر يوم في عام 2016، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الموافقة.

وأقرت الجمعية تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية، وقررت عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016، وعدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، بتاريخ 12 نوفمبر 2016، زيادة توزيعات العام 2016، إلى ريال للسهم بدلاً من 50 هللة للسهم، لترتفع قيمة التوزيعات من 34.6 مليون ريال، إلى 69.2 مليون ريال تمثل 10% من رأس المال.

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 112.73 مليون ريال خلال عام 2016، مقابل أرباح بقيمة 106.39 مليون ريال للعام 2015، بنمو نسبته 5.96%.