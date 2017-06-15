في سابقة لأول مرة بسوق السعودية..عزل مجلس إدارة اللجين

قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر، لـ"العربية نت"، إن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة اللجين بالموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمتهم، من شأنه إعادة الثقة بسوق المال وتفعيل الأنظمة الرقابية على الشركات المساهمة.

وذكرت اللجين صباح اليوم أن التصويت على عزل أعضاء المجلس، جاء بناء على الطلب المقدم من مساهمي الشركة، تمثل نسبتهم 5.03% من رأس المال، وتم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

ولفت العسكر بحسب حديث لـ"العربية نت"، إلى قرار عمومية اللجين جاء كتفعيل للأنظمة الرقابية على الشركات المساهمة ودور نظام الشركات الجديد في ذلك حيث من المعلوم أن مجلس الإدارة مسؤول قانونيا أمام المساهمين عن أية خسائر مالية ناتجة عن إساءة تدبير شؤون الشركة، وأنه قد يكون عرضة لرفع دعوى مسؤولية ضده وفقا للمادة (76) من نظام الشركات.

وتنص المادة 76 من نظام الشركات على أنه "يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الشركات المساهمة ويحسن أداءها .

ولفت العسكر إلى أن الكثير من الشركات لدينا لا تزال لا تستخدم شروطا للترشح وإن الباب مفتوح للجميع لترشيح أنفسهم ممن هم مساهمون وغير موظفين حكوميين بغض النظر عن الكفاءة والخبرة.

وقال: "يجب أن يكون الترشح خاضعا لمعايير معينة وفق ملاءمة المترشح وخبراته في نشاط الشركة، ولعل هناك أملا في لجنة الترشيحات والمكافآت التي ألزمت لائحة حوكمة الشركات بتشكيلها بأن تطور العمل في مجالس إدارات الشركات المساهمة".