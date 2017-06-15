نيكاي يهبط بعد بيانات أميركية ضعيفة رغم رفع الفائدة

هبط المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة اليوم الخميس، بعد أن طغت بيانات ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة أسعار الفائدة في حين انخفضت أسهم القطاع المالي جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.



ومما أضر بالمعنويات أيضا تقرير لصحيفة واشنطن بوست قال إن مجلسا خاصا يجري تحقيقا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن احتمال عرقلة سير العدالة.



وأنهي المؤشر نيكي القياسي التعاملات منخفضا 0.3% عند 19831.82 نقطة بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة.



وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 108.81 ين في تعاملات الأسواق الخارجية قبل أن يتعافى ليجرى تداوله عند 109.59 ين وهو ما فرض ضغوطا على شركات التصدير. وانخفض سهم تويوتا موتور 1.1 في المئة وباناسونيك 1.6%.



وسجلت أسهم القطاع المالي أداء دون أداء السوق بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.5% ومؤشر قطاع التأمين 1.8%.



وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2% وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 2.2% وانخفض سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 1.5%.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % لينهي اليوم عند 1588.09 نقطة.

