الإسترليني يرتفع بعد تصويت المركزي على رفع الفائدة

ساهم احتمال رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة بهدف تعزيز الجنيه الإسترليني في استقرار العملة البريطانية، اليوم الجمعة، عند ما يزيد على 1.5% فوق أدنى مستوياتها هذا الأسبوع.

وصعد الإسترليني لأعلى مستوى له في أسبوع أمام اليورو، أمس الخميس، بعدما تبين أن ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة.

وفي وقت عزا فيه البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة إلى ضعف الإسترليني، اعتبر المتعاملون التصويت المنقسم بمثابة تحذير بأن المسؤولين قد يسعون للدفاع عن العملة قولا أو فعلا حتى وإن كان الاقتصاد بصفة عامة يتباطأ.

وارتفع الجنيه الإسترليني على أساس مرجح بالتجارة 0.1% في التعاملات المبكرة في لندن.

وزاد الإسترليني 0.2% أمام العملة الأميركية إلى 1.2778 دولار بينما استقر دون تغير يذكر مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 87.34 بنس لليورو.