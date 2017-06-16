الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي متأثرة ببيانات اقتصادية قوية عززت الدولار.



وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بعدما أظهرت بيانات انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



وقد تشجع البيانات الاقتصادية القوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام بعد رفعها هذا الأسبوع.



وعادة ما يدعم رفع الفائدة الدولار بما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.



واستقر الذهب دون تغير يذكر عند 1253.50 دولار للأونصة بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 24 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة عند 1251.05 دولار للأونصة. وخسر المعدن نحو 1% منذ بداية الأسبوع.



وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1% إلى 1256.4 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في ستة أسابيع. وزاد المعدن 0.5% إلى 16.84 دولار للأونصة بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 19 مايو أيار في الجلسة السابقة عند 16.46 دولار للأونصة.



وتراجع البلاتين 0.2% إلى 917.60 دولار للأونصة بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمس الخميس.



ونزل البلاديوم 0.6% إلى 864.05 دولار للأونصة متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.