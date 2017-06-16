مبيعات عربية وأجنبية تهوي ببورصة مصر من مستوى تاريخي

تسببت مبيعات عربية وأجنبية في تقليص أرباح الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، لكن الاتجاه القوي لمشتريات المصريين أبطأت من حدة الأداء العرضي المائل للهبوط.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع الجاري على تباين، فيما سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البورصة المصرية عند مستوى 13690 نقطة، وذلك خلال إحدى جلسات الأسبوع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 400 مليون جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.05% بعدما ارتفع من نحو 686.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي الماضي، ليسجل نحو 686.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% تعادل نحو 205 نقاط بعدما انخفض بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13478 نقطة، مقابل نحو 13683 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على المؤشر الرئيسي نحو 1.73 مليار سهم، بقيمة 3.89 مليار جنيه. ووصل المؤشر لأعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية مسجلاً مستوى 13690 نقطة في إحدى جلسات الأسبوع.

في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.64%، مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 619 نقطة مقابل نحو 609 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 1.67% تعادل نحو 24 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1435 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1459 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 545.27 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب بصافي 58.2 مليون جنيه، و487.1 مليون جنيه على التوالي.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر قائمة الأسهم المنخفضة سهم شركة القلعة وهيرميس وإعمار مصر ودلتا للإنشاء، وسوديك بنسب تراجع تتراوح ما بين 3.57% و2.13%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، خلال جلسة أمس الخميس بنسبة 1.01% عند سعر 81.55 نقطة، بينما ارتفعت أسهم عامر جروب، وأموك، وبورتو جروب، والشرقية للدخان، وبالم هيلز بنسب تراوحت ما بين 5.26% و2.30%.