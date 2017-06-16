نيكاي يسجل أعلى مستوى إغلاق بعد قرار المركزي الياباني

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له في أسبوع بدعم من انخفاض الين مع ارتياح المستثمرين بعد صدور قرار متوقع من بنك اليابان المركزي بخصوص السياسة النقدية.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.6% ليغلق عند 19943.26 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ التاسع من يونيو/حزيران. ونزل المؤشر 0.4% على مدى الأسبوع.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% لينهي اليوم عند 1596.04 نقطة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في الجلسة أمام العملة اليابانية عند 111.27 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو/حزيران، وهو ما دعم المعنويات بشكل عام بعدما أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير كالمتوقع.

وكانت أسهم القطاع المالي من بين أبرز الرابحين اليوم حيث صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.1%، ونومورا هولدنجز 2.9%، وتي آند دي هولدنجز للتأمين 0.9%.

أما أسهم قطاع التكنولوجيا فقد سجلت أداء ضعيفا مقتفية أثر نظيرتها الأميركية. وهبط سهم طوكيو إليكترون 1.1% وتي.دي.كيه 0.4% بينما خسر سهم شارب 0.5%.

وجرى تعيلق التداول على سهم تاكاتا طوال الجلسة نظرا لعدم إصدارها أي بيانات رسمية بعدما قالت مصادر إن الشركة تستعد لتقديم طلب لإشهار الإفلاس الأسبوع المقبل.