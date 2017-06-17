استقرار الذهب بعد موجة البيع المدفوع برفع الفائدة

سجل الذهب تغيرا طفيفا بعدما رأى مستثمرون أن موجة البيع التي أحدثها رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع قد انتهت في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1254.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1819 بتوقيت غرينتش بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ 24 مايو/أيار عند 1251.05 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1256.50 دولار للأوقية.

وكان الذهب متجها إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية وهبط بأكثر من ثلاثة بالمئة من مستوى 1295.97 دولار للأوقية الذي سجله في السادس من يونيو مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة وإشارات على توقعاته للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

والذهب حساس لرفع أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع العائد على السندات الأميركية، وهو الأمر الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا ويعزز الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.68 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.62 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2.6 بالمئة، وهو الأكبر في ستة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 924.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمس الخميس عند 913.50 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 867.20 دولار للأوقية متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.