بيانات ضعيفة تهبط بالدولار لأدنى مستوى في 6 شهور

هبط الدولار على نطاق واسع بعد بيانات أضعف من التوقعات بشأن المنازل ومعنويات المستهلكين أدت إلى العزوف عن المخاطرة.

وبددت العملة الأميركية معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق متراجعة إلى مستويات كانت قد سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع هي الأدنى منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الحكومة إن بناء المنازل في الولايات المتحدة هبط في مايو للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى في 8 أشهر. وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين انخفض في أوائل يونيو.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 97.126 متجها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 0.14 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 124.04 ين بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في وقت سابق من التداولات.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 بالمئة أمام نظيرتها الأميركية إلى 1.1191 دولار لكنها دون أعلى مستوى في 7 أشهر البالغ 1.1296 دولار والذي سجلته قبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.