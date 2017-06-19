أرقام كابيتال: ترقية مؤشر السعودية تجذب 5.2 مليار دولار

قال مايكل ملكون، مدير الاستراتيجية والمؤشرات بقسم الأبحاث في أرقام كابيتال، إن وزن السوق السعودية سيبلغ 2.2% من إجمال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وذلك عند إضافتها، الذي توقع أن تتم في يونيو من العام المقبل.

وتوقع ملكون في مقابلة خاصة مع "العربية" أن تعلن MSCI في يونيو 2018 عن نيتها إضافة السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ولكن كخطوة أولى يجب أن تنضم السعودية إلى قائمة المراقبة، مؤكدا ثقته بأنه ستتم إضافة السعودية إلى هذه القائمة في 20 يونيو الجاري.

كما توقع أن تجذب ترقية مؤشر سوق السعودية، تدفقات أجنبية بـ 5.2 مليار دولار، وسيرتفع وزن سوق السعودية إلى 4.3% من مؤشر الأسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو.

وقال ملكون إنه في حال لم يتم إضافتها، فإن هذا لا يدعو للقلق، لأن MSCI تستطيع إضافة دولة ما إلى قائمة المراقبة في أي وقت.

وقامت السوق السعودية بتعديل فترة التسوية إلى T+2 في نهاية أبريل الماضي، وعادة تحتاج MSCI إلى بعض الوقت لاختبار هذه التغييرات.

واعتبر أن الطريقة التي تعمل بها MSCI الآن هي أنها تريد أن تكون على ثقة تامة بأن السوق تلبي معاييرها قبل إضافتها إلى قائمة المراقبة.

وفي حالة الإمارات، تمت إضافتها إلى قائمة المراقبة عام 2008 ولكن انضمت إلى المؤشر بعد 5 سنوات. وتريدMSCI أن تتجنب طول الفترة بين وضع السعودية على قائمة المراقبة ودخولها المؤشر فعلاً.